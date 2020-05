Ondanks het afstellen van Uefa Euro 2020 gaat het voetbaltoernooi wel digitaal door in PES 2020. De update daarvan kunnen we in juni verwachten.

Oorspronkelijk zou de update al vorige maand verschijnen, maar dit bleek niet haalbaar voor Konami. De update voor UEFA Euro voegt onder andere 56 officiële teams, de officiële voetbal, het toernooi en recreaties van het Wembley Stadium en het Saint Petersburg Stadium toe. De update is vanaf 4 juni verkrijgbaar, gelijktijdig met Data Pack 7.0.