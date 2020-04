ESRB en PEGI blijven games beoordelen tijdens de coronacrisis

De twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de leeftijdskeuring van videogames zullen niet dichtgaan tijdens de coronacrisis.

Volgens IGN zullen zowel de Noord-Amerikaanse als de Europese agentschappen op afstand blijven doorwerken. Dit in tegenstelling tot het Japanse CERO dat tot 6 mei gesloten zal zijn of totdat de nationale lockdown wordt opgeheven.

Een persvoorlichter van ESRB melde het volgende: “Dankzij een flinke planning van te voren, heeft het ESRB sinds 16 maart op afstand kunnen doorwerken tijdens de Covid-19 uitbraak,” we hebben geen vertragingen gezien in het uitdelen van classificaties. We zullen doorblijven gaan met het geven van classificaties op afstand zolang dat nodig is.”

Console makers en digitale winkels eisen beide een classificatie van het ESRB voordat een game kan worden uitgebracht in Noord Amerika. Dat betekent dat elke kleine hapering in het systeem kan oplopen tot een vertraging.

PEGI verwacht ook een ‘minimale impact’ in zijn beoordeling aangezien hun personeel thuis werkt.