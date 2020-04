Er komt geen overkoepelend online E3 event

The ESA ziet er ook vanaf om een overkoepelend event online te gaan houden vanwege het door corona afgelaste E3. In plaats daarvan zullen diverse uitgevers afzonderlijk aankondigingen maken.

De bedoeling was in eerste instantie dat de ESA een samenhangend event zou gaan maken, maar daar ziet de organisatie van af. In plaats daarvan zullen ze bedrijven helpen met hun individuele events en aankondigingen.

Dit liet de ESA weten in de volgende verklaring die men aan PC Gamer stuurde:

Given the disruption brought on by the COVID-19 pandemic, we will not be presenting an online E3 2020 event in June. Instead, we will be working with exhibitors to promote and showcase individual company announcements, including on www.E3expo.com, in the coming months. We look forward to bringing our industry and community together in 2021 to present a reimagined E3 that will highlight new offerings and thrill our audiences.