Er komt geen DLC voor the Last of Us Part 2

Naughty Dog gaat geen uitbreiding maken voor the Last of Us Part 2. Dit heeft Neil Druckmann onlangs bevestigd.

Het origineel kreeg in 2013 wel een uitbreiding in de vorm van de Left Behind DLC. Daar leerden we meer over Ellie’s leven voor Joel er deel van uit maakte en beleven we het gedeelte nadat Joel gewond raakte.

Nu the Last of Us Part 2 uit is, vragen fans zich af of Naughty Dog nog plannen heeft voor DLC. Echter heeft Neil Druckmann in de spoilercast van Kinda Funny laten weten dat er geen plannen voor zijn.

De game is sinds vorige week vrijdag verkrijgbaar voor de PlayStation 4. Check onze review om te lezen waarom jij de game in huis moet halen.