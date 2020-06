Er komen meerdere PS5 special editions

Het is recentelijk bevestigd dat er een verscheidenheid aan PS5 special editions komen. Dit betekent dat fans een PlayStation 5 kunnen kopen die er anders uitziet dan wat er getoond werd tijdens de onthulling.

Dit nieuws komt via een bericht op LinkedIn van de vice president van PlayStation UX design Matt Maclaurin. Doordat hij dit bericht deelde kwamen er een hoop reageerders hierop af, die hongerig waren naar nieuwtjes rondom de next-gen console van Sony.

Zo vertelde hij dat er een verscheidenheid aan PS5 special editions komen voor spelers die iets uniekers willen dan de basis PS5.

“Terwijl dit het vlaggenschip/referentie is, kan je rekenen op zelfs nog mooiere (en hopelijke radicale) special editions,” aldus Maclaurin.

“Aanpassingen met special editions zal verder gaan dan wat er ooit gezien is. Iemand heeft op Reddit een houten versie bedacht en het ziet er te gek uit,” aldus Maclaurin. Daarnaast heeft iemand ook een Miles Morales PS5 gemaakt, ook al is deze niet officieel. Desalniettemin is het erg indrukwekkend en geeft het een goede indruk van de mogelijkheden.

Ondertussen heeft Maclaurin zijn eigen special edition in gedachte. “We laten binnenkort meer van de OS zien,” vertelde hij nadat hij onthulde dat de PS5 interface een volledig nieuwe interface krijgt.

“Ik ben er zeker van dat er voor iedereen een special edition is,” vertelde hij verder. “Ik hoop op een Horizon: Forbidden West special edition.

Naast het bevestigen van de special editions en de complete verbouwing van de interface, legde Maclaurin ook uit waarom de PlayStation 5 zoveel groter is dan zijn voorganger.

Als je nog niet klaar bent om te investeren in een PlayStation 5 dan is er goed nieuws voor je. Volgens Maclaurin investeert Sony nog behoorlijk in de PlayStation 4.