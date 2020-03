Epic Games gaat games van Remedy, genDESIGN en PlayDead uitgeven

Epic Games heeft een deal met een aantal ontwikkelaars gesloten. Hierdoor gaan ze de nieuwe games van Remedy, genDESIGN en PlayDead uitgeven.

Onder het Epic Games Publishing label zullen zij games gaan uitgeven van ontwikkelaars. De nieuwe uitgever wil daarin de ontwikkelaar centraal laten staan.

Dit houdt in dat de ontwikkeling van de games van de ontwikkelaars volledig worden betaald, maar ook de marketing en het uitbrengen van games. De winst die wordt gemaakt zal 50-50 worden verdeeld onder de uitgever en de ontwikkelaars. Bovendien zullen laatstgenoemden ook de rechten van het intellectuele bezit (IP) in handen houden.

Voor Remedy resulteert dit in twee next-gen games binnen dezelfde franchise. Daarvan is de eerste een AAA multi-platform game waar voorheen gerefereerd werd als ‘onaangekondigd derde project’. De tweede game is een wat kleinere game dat zich in dezelfde wereld zal afspelen.

GenDesign kennen we allemaal als de ontwikkelaars achter The Last Guardian en PlayDead zijn bekend van Inside. Wat zij in ontwikkeling hebben, is nog niet bekend.

Remedy laat weten dat zij de meest ontwikkellaarsvriendelijke uitgever willen worden en zullen in de toekomst meer samenwerkingen gaan bekendmaken. Zodra we hier meer over horen, laten we je het weten. Wat vinden jullie van deze zet van Epic Games?