Eerste Xbox Series X gameplay op 7 mei

Over een week zal Microsoft de eerste gameplay van games voor de Xbox Series X gaan tonen. Daarbij ook de eerste gameplay van de zojuist onthulde Assassin’s Creed Valhalla.

Microsoft gaat dat toen tijdens de Inside Xbox van 7 mei. Normaliter worden daar onder andere de nieuwe Xbox Game Pass games aangekondigd, maar de laatste tijd werd er ook ruimte gemaakt voor de Xbox Series X.

Een van de bevestigde kandidaten is dus Assassin’s Creed Valhalla.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdF — Ubisoft Nordic (@ubisoftnordic) April 30, 2020

Zoals Microsoft in de Tweet schrijft, zullen er games van diverse partners voorbij komen. We zijn benieuwd of daar ook first party games bij zitten. Er wordt namelijk gespeculeerd dat er mogelijk een reboot van Perfect Dark in de maak is.

Inside Xbox vindt plaats op 7 mei om 17:00. Uiteraard zorgen we voor die tijd ervoor dat er een livestream op de site komt.