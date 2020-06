Eerste Minecraft Dungeons DLC komt in juli uit

De eerste lading DLC voor Minecraft Dungeons arriveert in juli en transporteert je naar de jungle. Daarnaast komt er cross-play als gratis update.

Spelers van Minecraft Dungeons zullen in juli van de eerste DLC kunnen genieten wanneer Jungle Awakens uitgebracht wordt.

In de DLC kom je in een gevaarlijke jungle terecht waar je tijdens drie missies een ‘mysterieuze kracht’ moet verslaan. Om je te helpen bij deze missies krijg je nieuwe wapens, pantser en artefacten.

Daarnaast komt later dit jaar het tweede DLC pakket Creeping Winter uit, maar hier is nog geen verdere informatie over bekend.

Diegene die in het bezit zijn van de Hero Edition krijgen automatisch de DLC tijdens de release, aangezien deze de Hero Pass bevat. Overigens heeft Mojang nog niet vermeldt hoe spelers zonder de Pass aan de content kunnen komen. Maar er komt binnenkort meer informatie hierover.

Ook is er een een gratis update in de maak welke cross-platform play mogelijk maakt.

Kijken jullie uit naar de nieuwe DLC? Laat het ons weten bij de reacties!