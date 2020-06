Eerste info Project Cars 3 vrijgegeven

Slightly Mad Studios heeft wat meer informatie over Project Cars 3 vrijgegeven. Eerder deze week gaven ze al een nieuwe trailer van de game vrij.

Project Cars 3 wordt, ondanks dat Codemasters Slightly Mad Studios overnam, door Bandai Namco uitgegeven. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de game al in ontwikkeling was voordat de overname plaatsvond en wellicht ook dat Bandai Namco de rechten voor het IP in handen heeft.

In de game zullen spelers zich zelf weer moeten bewijzen. In totaal zullen 200 automerken bolides gaan leveren en zijn er meer dan 140 wereldwijde circuits, compleet met 24-uurs cycli en levendige 4-seizoensracing in elk weertype.

Nieuw in de bestseller franchise is een innemende en uitdagende Career Mode, die bestuurders voor het eerst hun eigen stal aan exclusieve voertuigen zal doen bezitten. Bestuurders zullen hard moeten racen om hun wagens te upgraden met authentieke performance onderdelen die de handling en kracht realistisch zullen beïnvloeden, terwijl ze hun weg naar de top van de racewereld bevechten. Wat ook nieuw is in de franchise is een breed scala aan customisation-opties voor wagens, waaronder wielen, banden, velgen en personalisatie-opties die spelers hun eigen racingheld-persona laten creëren.

De ervaren racegame-ontwikkelaar Slightly Mad Studios heeft hard gewerkt om Project Cars 3 de meest toegankelijke ingang te geven in de geschiedenis van de franchise om alle bestuurders, ongeacht hun skill level, tegemoet te komen. Een complete herontwikkelde controller-ervaring, volledig schaalbare assists, een herwerkt model voor nog meer overtuiging en fun handling, en een geheel nieuwe, leuke First Time User Experience zullen iedereen – van beginnende bestuurders tot franchise veteranen en sim-racing pro’s – toestaan om de authenticiteit van pure racing volledig te ervaren.

Naast een nieuwe nadruk op het viscerale gevoel van snelheid in combinatie met intense crash effecten, authentiek autocontact en een verbeterde AI, staat Project CARS 3 klaar om de authentieke reis van de franchise voort te zetten om het hart te bereiken van motorracing-fun voor iedereen.

Ian Bell, oprichter en CEO van Slightly Mad Studios, laat in een reactie weten:

“Het is best een reis geweest om de Project CARS-franchise van kracht naar kracht te zien gaan deze afgelopen vijf jaren, en we zijn verheugd om eindelijk Project CARS 3 te onthullen. Terwijl realisme en authenticiteit nog steeds de basis van de franchise vormen, hebben we een hoop nieuwe opties toegevoegd om ervoor te zorgen dat Project CARS 3 de meest toegankelijke game in de geschiedenis van de franchise wordt. We zouden echt niet nog verheugder kunnen zijn om onze nieuwe Project CARS-game te tonen aan fans van de franchise en degenen die klaar zijn om racing op z’n best te ervaren.”

Hervé Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Digital, Content, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, voegt daar aan toe:

“We zijn verheugd om de laatste titel in onze samenwerking met Slightly Mad Studios te tonen. Project CARS 3 biedt een hernieuwde aanpak die zowel nieuwkomers als fans aanspreekt, met een geheel aanpasbare en authentieke racebenadering, naast een compleet nieuwe Career Mode.”

De Project CARS-franchise maakte in 2015 zijn debuut met lovenswaardige kritieken en al snel werden er in het eerste jaar meer dan 2 miljoen stuks verkocht. Het vervolg, Project CARS 2 uit 2017, heeft de gamescom award gewonnen voor Best Simulation Game. Nu, met het derde deel, zet het team van Slightly Mad Studios de traditie voort om een authentieke race-ervaring te bezorgen die spelers hun eigen Ultimate Driver Journey laat creëren en beleven.