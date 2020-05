Eerste Halo Infinite gameplay komt in juli

Microsoft heeft laten weten dat we de eerste gameplay van Halo Infinite in juli kunnen verwachten.

De platformhouder onthulde eerder al dat we in juli een speciaal event kunnen verwachten waarin de first party games voor de Xbox Series X worden getoond. Vandaag bevestigde Matt Booty, baas van Xbox Game Studios, dat we dan ook de eerste gameplay van Halo Infinite voor de kiezen krijgen.

Daarnaast worden ook de games van onder andere Double Fine en andere onlangs door Microsoft opgekochte studios geshowd. Zoals verwacht kregen we dus vandaag geen beelden van de nieuwe Halo, maar daar zullen we dus niet lang op hoeven te wachten.

Halo Infinite heeft op dit moment nog geen releasedatum, maar we weten dat de game gepland staat voor dit najaar. De game is in ontwikkeling voor de pc, Xbox One en Xbox Series X en zal gebruik maken van Smart Delivery.