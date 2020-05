Eerste details en screenshots Dirt 5 vrijgegeven

Gisteren werd tijdens Inside Xbox Dirt 5 aangekondigd en vandaag heeft uitgever Koch Media de eerste details en screenshots van de game vrijgegeven.

Dirt 5 laat je racen op enkele van de geweldigste en mooiste locaties op aarde, zoals New York City en Rio de Janeiro, maar ook in de uithoeken van Griekeland en China. Op al die locaties kunnen spelers genieten van extreme races met diverse soorten voertuigen, inclusief buggy’s, trucks en rock bouncers, maar ook traditionele en moderne rallywagens.

De verhaalgedreven Career-mode is in alle opzichten uitgebreid met evenementen en uitdagingen op de zwaarste terreinsoorten. Voordat ze een race beginnen kunnen spelers zich creatief uitleven met de livery-editor die meer aanpassingsopties biedt dan ooit in de serie. DIRT 5 laat spelers vorderen langs een non-lineair progressiepad, waarbij spelers zelf de evenementen kiezen waaraan ze willen deelnemen.

In de game keert de mogelijkheid terug om met vier spelers op een gesplitst scherm te racen. De volledige lijst van game-modes wordt binnenkort aangekondigd, inclusief een nieuwe game-mode die focust op creativiteit en is ontworpen om samen met vrienden op de bank te spelen, of online tegen de beste spelers in het DIRT-universum.

De commentaren van Dirt 5 zijn ingesproken door beroemde stemtalenten als Nolan North en Troy Baker. Samen, en in hun unieke stijl, loodst dit dynamische duo spelers door de Career-mode. Daarnaast presenteren ze de in-game podcastserie van Dirt, met gastoptredens van andere beroemdheden uit de werelden van racen en gaming.

“Als studio zijn we grote fans van DiRT 2 en 3. Deze game is ons eerbetoon aan die delen: een grotere, uitgebreidere off-road-ervaring in een setting vol leven, uitdagingen en fun. Of je nu onder uitdagende omstandigheden wilt strijden tegen computergestuurde tegenstanders of op een gesplitst scherm wilt racen tegen drie vrienden, met DIRT 5 zit je goed.”

Dirt 5 verschijnt in oktober voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. De game komt begin 2021 naar Google Stadia. Overigens is het de eerste game waarvan bevestigd is dat deze 120fps zal draaien op de Xbox Series X.