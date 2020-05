Eerste blik op Zandvoort in F1 2020

Het is niet zeker of de Grand Prix van Nederland dit jaar wordt gereden. Echter kunnen gamers wel los op Zandvoort in F1 2020.

F1 2020 werd eerder deze maand aangekondigd en dit jaar staat de game in het teken van Michael Schumacher. Dit jaar zou het immers kunnen gebeuren dat Lewis Hamilton hem evenaart qua kampioenschappen, al is dat door het hele gebeuren met het coronavirus heel anders geworden. Echter komt er een speciale editie met daarin vier bolides waarin de legendarische coureur in het verleden heeft gereden.

F1 2020 staat voor 10 juli op de planning en komt naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Het zal ons niet verbazen als dit ook een van die games wordt die een upgrade krijgt voor de next-gen consoles. Al is dat tot op heden niet bevestigd.