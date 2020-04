Eerste beelden The Dark Pictures: Little Hope vrijgegeven

Bandai Namco en Supermassive Games laten weten dat The Dark Pictures: Little Hope, het tweede deel van The Dark Pictures Anthology, in de zomer van 2020 verschijnt.

In Little Hope zijn vier studenten en hun professor helemaal alleen in een fictief, afgezonderd en verlaten stadje vast komen te zitten door een mysterieuze mist. Terwijl ze wanhopig op zoek zijn naar een manier om te ontsnappen, worden ze vanuit de schaduwen achtervolgd door visioenen over het met geheimen doordrenkte verleden van het stadje. Om te kunnen overleven, moeten ze de mysteries ontrafelen die achter deze meedogenloze, duistere verschijningen schuilgaan voordat kwaadaardige krachten hun zielen één voor één de hel in sleuren.

Spelers kunnen als één van de vijf hoofdrolspelers aan de slag in deze gloednieuwe cast, waarin Will Poulter wederom aanwezig is. Net als de eerste game, Man of Medan, heeft Little Hope verschillende speelmogelijkheden door meerdere verhaallijnen, wegen en eindes. Iedere keuze die je maakt is cruciaal en heeft bijvoorbeeld gevolgen voor wie zal overleven en wie niet.

Net als in de andere delen van de anthologie vertolkt Pip Torrens de alwetende Curator, die getuige is van de voortgang van de speler en zo nu en dan een hint geeft als de speler daarom vraagt. De Shared Story- en Movie Night-modi, die spelers in staat stellen om hun verhaal zowel online als offline te spelen en te delen, keren terug, naast de standaard Theatrical Cut en de Curator’s Cut. Laatstgenoemde zal eerder beschikbaar zijn als een pre-order bonus.

“We zijn heel enthousiast over Little Hope! Als tweede hoofdstuk in The Dark Pictures Anthology biedt Little Hope spelers een geheel nieuw en verontrustend verhaal. Of ze nu alleen spelen of met vrienden, we kunnen niet wachten om spelers deze zomer met Little Hope aan de slag te laten gaan”, aldus Pete Samuels, CEO Supermassive Games en Executive Producer van The Dark Pictures.

The Dark Pictures Anthology is een serie van op zichzelf staande, filmische horror-games die regelmatig zorgen voor angstaanjagende ervaringen. De games binnen de anthologie staan allen op zichzelf, waardoor er in iedere game een gloednieuw verhaal, setting en cast van personages op je staan te wachten.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope is vanaf de zomer van 2020 verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.