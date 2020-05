Eerste beelden Lord of the Rings: Gollum getoond

Vorig jaar al aangekondigd maar sindsdien hebben ze ons redelijk in het duister gehouden. De Duitse ontwikkelaar heeft nu echter een paar toffe screenshots gepost van de game.

Lord of the Rings: Gollum moet een verhalende game worden. Daedalic Entertainment leidt ons door het tragische leven van het monstertje Gollum, bekend uit de Lord of the Rings reeks. Gollum, ook wel Sméagol genoemd heeft last van meerdere persoonlijkheden en een extreme opsessie met de ring. Het spel moet afspelen voor de boeken, rond de tijd van zijn corruptie.

Zie hieronder verschillende screenshots van de game. Een ander detail is dat de game ook naar de nieuwe generatie consoles komt. Of het een lanceer titel wordt of later komt is vooralsnog niet bekend.

Source: Gamestar