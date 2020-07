Eerste beelden getoond Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood is een aankomende action-adventure game die recentelijk door uitgever Nacon is opgepikt. De game heeft onlangs een releasedatum en gameplaytrailer gekregen.

In het spel bestuur je een persoon die in een weerwolf kan veranderen. Deze gedaante wordt vervolgens gebruikt om met groepen vijanden te brawlen. Daarnaast lijkt er ook stealth- en third-person shooting-gameplay te zijn. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood zal op 4 februari uitkomen op de Epic Games Store, voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X.