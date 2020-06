Earth Defense Force 6 komt in 2021

De langlopende Earth Defense Force-reeks zal zich ook in 2021 laten zien. Dan verschijnt namelijk het zesde deel.

Japanse uitgever D3 bracht dit nieuws naar buiten. Zo hebben ze er onder andere een website voor opgezet. De release volgend jaar doet vermoeden dat het spel naar de next-gen consoles komt. Echter is er nog niks officieel bevestigd. D3 bracht verder weinig details naar buiten. Ongetwijfeld zullen we er in de toekomst meer over gaan horen.

De Earth Defense Force-reeks, en diens voorlopers, draaien al mee sinds 2003. Vooral in Japan geniet de serie veel populariteit.