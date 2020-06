EA wil Star Wars spellen verdubbelen

Nadat Disney Lucas had overgekocht, kreeg het onder andere Star Wars in zijn bezit. Disney wou alleen films uitbrengen, dus verkocht het bedrijf de rechten voor nieuwe Star Wars games aan EA.

Er zijn sinds de samenwerking al een aantal Star Wars games van EA uitgekomen. En uit een late onderzoek blijkt dat EA de samenwerking met Disney en Lucas erg goed vind. Daarnaast vinden ze ook dat de spellen erg succesvol zijn op gebied van verkopen. Na de laatste release genaamd Star Wars Jedi: The Fallen Order ziet het er naar uit dat er meer spellen onderweg zijn.

Waarschijnlijk zal de verdubbeling starten met de release van hun volgende spel genaamd Star Wars: Squadrons. Het spel speelt zich af na de vernietiging van de tweede death star. We zullen in het spel ook beide kanten van de oorlog zien.

Voor de rest is er niet veel dat we weten over EA en Star Wars. Terwijl de films iedereen blijft vermaken. Hopen we dat de video spellen dat ook blijven doen.