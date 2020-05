EA Play Live vindt plaats op vrijdag 12 juni 2020

EA gaat het EA Play event wel door laten gaan, al is het dan alleen in een digitale vorm. Daarbij hoort ook een persconferentie.

Die persconferentie wordt namelijk op vrijdag 12 juni om 01:00 (Nederlandse tijd) gehouden. Daarin worden games onthuld, nieuwe trailers vrijgegeven en meer details voor hun komende games onthuld.

EA Play wordt al sinds 2016 georganiseerd en is eigenlijk een eigen event van EA dat net voor de E3 wordt gehouden. Echter is de E3 geannuleerd vanwege het coronavirus en is dit het alternatief wat EA gaat bieden voor hun event.