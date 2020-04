DualSense controller heeft grotere L1 en R1-knoppen

Gisteravond onthulde Sony uit het niets de nieuwe controller voor de PlayStation 5. De DualSense heeft overigens grotere L1 en R1-knoppen.

Met de nieuwe naam wil Sony laten zien dat de controller niet een aantal kleine aanpassingen heeft gekregen, maar een evolutie is voor hun controllers.

Alhoewel fans nog moeten wennen aan de twee kleurige controller zijn er nog wat details die we eerder nog niet echt hebben bekeken. Zo zijn de L1 en R1-knoppen een stukje groter geworden. Voorheen was er veel meer verschil tussen de R1 en R2 (of L1 en L2), maar dit lijkt een stuk minder te zijn. Hoe dat in de praktijk zal werken, zullen we over een maand of 7 gaan ondervinden.

Naast de grotere knoppen is de joystick ook iets aangepast. Deze heeft nu een ring eromheen die moet voorkomen dat er minder vuil, zweet en stof blijft hangen.