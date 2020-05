Drie Quantic Dream-games komen op 18 juni naar Steam

Het was al even bekend dat de games van Quantic Dream multiplatform zouden gaan. Voorheen waren de spellen alleen op de PS3 en PS4 te spelen. Onlangs is bekend geworden dat drie van hun spellen op 18 juni op Steam gaan verschijnen.

Het gaat om Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human. Extra goed nieuws is dat de games ieder van een demo worden voorzien. Die zijn vanaf vandaag al te spelen op Valve’s downloadplatform. Het Parijse Quantic Dream staat bekend om hun zogeheten interactive narrative games, waarbij je middels quick-time-events een verhaalgedreven videogame speelt.