Download survivalspel Symmetry nu gratis op GOG

Als je snel bent, kan je Symmetry nu gratis downloaden op GOG!

In Symmetry moet je overleven in de ruimte, nadat je bent gecrasht op een vreemde planeet. Je moet niet alleen eten en drinken bijhouden, maar ook ervoor zorgen dat jouw crew en jij mentaal gezond blijven in zo’n barre situatie. Wees er snel bij, want de actie verloopt morgen vóór 15.00 al. Ben je benieuwd? Klik dan hier!

GOG is een PC game platform, waarop spellen DRM-vrij zijn. Dit betekent dat er geen controle is vanuit een ander bedrijf, of dat je een programma nodig hebt om het te spelen zoals Steam.