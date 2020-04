Download nu For the King gratis op de Epic Games Store

Epic Games Store geeft al langere tijd gratis spellen weg. Deze keer gaat het om de Rogue-like RPG For the King.

For the King is een turn-based RPG, die bij elk nieuw spel willekeurig opgebouwd wordt. Je beweegt je voort op een bord met hexigonale vakken, waarop je queeste moet voltooien. Je kiest drie helden uit met verschillende klassen en kan zowel alleen als lokaal als online coöperatief gespeeld worden. Het spel is erg lastig en kan oneerlijk aanvoelen, maar alle ontdekkingen die je doet neem je mee in het volgende potje dat je speelt. Het spel rekent erop dat je vaak dood gaat, dus houd daar rekening mee!

For the King kan tot en met 7 mei grats gedownload worden op de Epic Games Store.