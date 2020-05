Download Civilization VI nu gratis op de Epic Game Store

Epic Games is lekker bezig met het gratis aanbieden van epische spellen. Tot gisteren kon je GTA V gratis downloaden, nu kan je ook Civilization VI voor niks binnen hengelen in de Epic Games Store!

Civilization VI is een turn-based 4x strategiespel van Fireaxis en 2K, waarvan het eerste deel uit de serie alweer stamt uit 1991. Je kiest een civilizatie (waarbij Nederland ook een optie is!) en het is aan jou om te winnen met wetenschap, cultuur, geld of oorlog.

Houdt er wel rekening mee dat het alléén om het basisspel gaat; de DLC’s moeten nog wel los erbij gekocht en het zijn er nogal wat. De aanbieding op de Epic Games Store geldt tot 28 mei, dan zal er een ander spel gratis worden aangeboden.