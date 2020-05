Double Fine Remasters komen naar de Xbox One

Ontwikkelaar Double Fine heeft vele klassieke games in hun portfolio. Goed nieuws dan ook dat drie van hen een remaster zullen krijgen voor de Xbox One.

Tim Shafer, oprichter van de studio, kondigde dit nieuws aan tijdens een livestream met IGN. Het gaat om Grim Fandango, Day of the Tentacle en Full Throttle. Volgens ondergetekende zijn dit een aantal van de meest klassieke point-and-click adventure games uit het medium. De remasters van de spellen worden later dit jaar verwacht. Op het moment is Double Fine ook bezig met de ontwikkeling van Psychonauts 2.