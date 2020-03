Doom Eternal verpulvert verkooprecord van de franchise

Bethesda is trots om het kritische en commerciële succes van de lancering van Doom Eternal aan te kondigen, dat snel het verkooprecord van het openingsweekend heeft verpulverd.

Met een verdubbeling van de verkoopinkomsten ten opzichte van de launch van Doom (2016). Doom Eternal was de best-verkopende game van de week op Steam en ging meteen boven de 100,000 gelijktijdige spelers op het platform.

De succesvolle lancering van DOOM Eternal weerspiegelt diens wereldwijde lovende kritieken. Tot op heden heeft de game Metacritic-scores van respectievelijk 90/89/87 behaald op PC/Xbox/PS4 en een Critics Recommended-rating van 96% op OpenCritic – met verschillenden die het een duidelijke game-of-the-year mededinger vinden en één van de beste first person shooter campaigns noemen in de geschiedenis van het genre.

In een reactie laat Ron Seger, SVP van Global Sales bij Bethesda Softworks, het volgende weten:

“We willen onze miljoenen fans bedanken voor hun enthousiaste steun van deze geweldige titel. Ondanks de sluiting van duizenden retailers, zijn we blij dat zo veel fans van Doom Eternal genieten.”

Onze Niek is zich een baan door hel aan het vechten om een review van de game te kunnen schrijven. Houd de site in de gaten! De game is sinds 20 maart verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. De game komt later dit jaar naar de Nintendo Switch.