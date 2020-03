Doom Eternal in drie kwartier uitgespeeld

Doom Eternal is zeker een game waar je lang je tanden in kan zetten. Echter is het een Youtuber gelukt de game in ongeveer drie kwartier uit te spelen.

Het gaat om speler Distortion2 die het spel uitspeelde in 46 minuten en 52 seconden. Daarmee lijkt het huidige record gezet te zijn. Distortion2 is al langer lid van de speedrunner-community. Zo heeft hij zich vaak vastgebeten in games van From Software. Echter heeft hij nu zijn zinnen gezet op ID Software-games en daar mag Doom Eternal natuurlijk niet bij ontbreken. Check hieronder hoe hij het record op de PC heeft gehaald.