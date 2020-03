Doom Eternal heeft een verborgen derde-persoon modus

Het is mogelijk om Doom Eternal in derde-persoon te spelen.

De Doom Eternal community heeft doormiddel van cheats en console-opdrachten een aantal verborgen functies opgegraven. Zo zit onder andere het pistool van Doom 2016 verstopt in de code van Doom Eternal, welke uiteindelijk geschrapt is voor de definitieve versie.

Daarnaast kan je het spel ook laden in de derde-persoon modus. Doom Eternal speel je volledig in de eerste-persoon, maar het spel heeft ook een derde-persoons modus die je kan activeren. Id Software heeft namelijk Doom-Slayer (Doomguy) moeten animeren voor de Battlemode multiplayer modus, waardoor deze te gebruiken is als avatar.

Dave Oshry van New Blood heeft een video gedeeld waarin Doom Eternal in derde-persoon te zien is. Aan de hand van deze Cheat Engine tabel kun je het zelf gaan uitproberen.

The bois got DOOM Eternal working in 3rd person pic.twitter.com/kGH3mfN2Bj — Elon DUSK (@DaveOshry) March 26, 2020

Verder lees je hier onze review van Doom Eternal!