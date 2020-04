Doom-componist verwacht niet terug te keren voor nieuwe delen

Een hoogtepunt van Doom 2016 en Doom Eternal zijn haar soundtracks. Jammer dan ook dat diens componist, Mick Gordon, niet verwacht terug te keren voor eventuele verdere delen.

Gordon gaf middels een gesprek op Twitter aan dat hij ontevreden is op de manier waarop uitgever Bethesda met zijn werk is omgegaan. Niet alleen hebben ze zonder zijn toestemming de soundtrack op Spotify gezet, ook zou het mixwerk hem uit handen zijn genomen. Hierdoor geeft de muzikant aan in de toekomst niet meer aan verdere Doom-games te willen werken.