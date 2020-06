Dit is wat je kunt verwachten in de Dirt 5 Carreer modus

De Carreer modus van Dirt 5 is anders dan je gewend bent. Het wordt namelijk een verhaalgedreven singleplayer met bekende voice actors!

Helaas zul je wel gewoon weer onder aan de ladder beginnen, maar je zal worden bijgestaan door Alex Janièek (beter bekend als AJ), die wordt ingesproken door Troy Baker. De superster staat al jaren aan de top in de wereld van Dirt en zal jouw helpen om in de top mee te kunnen strijden.

Echter ben je niet de enige nieuwkomer, want ook Bruno Durand (vertolkt door Nolan North) zal de strijd met AJ aan gaan. Bruno is een kampioen in andere off-road disciplines. Onder de rook van de strijd van deze heren zal jij je eigen legacy maken.

De Carreer modus

De singleplayer is opgedeeld in vijf hoofdstukken en die bestaan weer uit meerdere event. Je zult zelf kunnen kiezen welke events je speelt en voor het voltooien ervan (uiteraard het liefst zo hoog mogelijk) ontvang je ‘Stamps’. Je hebt daar een bepaald aantal nodig om aan het grote event mee te kunnen doen.

Gedurende de singleplayer van Dirt 5 zul je ook weer voor bepaalde sponsoren kunnen kiezen. In totaal 20 merken, waaronder Monster Energy, Sparco, Michelin, Fatlace en Codemasters zullen je belonen voor je skills. Wat je precies als beloning krijgt, ligt geheel aan de sponsor.

Je kunt tussentijds opstappen van sponsors, maar dit gaat niet zonder risico’s te nemen. Er is namelijk een kans dat je minder beloningen ontvangt als je niet aan je contract doelen houdt. Je kunt er daarentegen ook kiezen om meerdere sponsoren tegelijkertijd te nemen om dit risico te minimaliseren.

Dirt 5 wordt in oktober verwacht voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Begin 2021 komt de game ook naar Google Stadia.