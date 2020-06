Dit is de reden waarom de PlayStation 5 zo groot is

De grootte van de PlayStation 5 was misschien wel de grootste verrassing, maar dit heeft echter wel een goede reden.

Volgens Matt MacLaurin heeft dit namelijk te maken met thermiek (warme lucht die wordt uitgeblazen). De vice president of UX Design bij PlayStation geeft namelijk te kennen dat de PS5 veel meer hitte zal verwerken dan de huidige console.

In een informeel vragenvuurtje op LinkedIn bespreek MacLaurin Sony’s nieuwe console en waarom hij niet zo elegant klein is als de PS4 (Pro) en waarom de toename van het vermogen voor een toename van de thermische behuizing en, als gevolg daarvan, de PS5-grootte noodzakelijk maakt.

“Ik ben echt onder de indruk van dit ontwerp, maar in de huidige tijd zoeken mensen draagbaarheid en gemak”, schreef een fan, op zoek naar antwoorden waarom de PS5 zoveel groter is dan zijn voorganger. “De prestaties in de PS4 waren geweldig. Waarom het nieuwe product groter en omvangrijker maken?”

“Thermiek,” antwoordde MacLaurin. “Deze generatie zijn kleine supercomputers. Hoewel het 7nm-proces verbazingwekkende warmteprestaties levert voor de kracht, is de kracht erg extreem. Deze technologie is nog steeds zo fris dat hij veel warmte afgeeft, dus we hebben ruimte nodig om te verdwijnen”, vervolgt MacLaurin in een andere opmerking.

MacLaurin begrijpt dat niet iedereen onder de indruk is van de design van de console, maar laat weten dat de customization mogelijkheden ervan van een ongekend niveau zijn.