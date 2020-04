Disintegration trailer toont singleplayer

Disintegration is een interessante game van Halo-maker Marcus Lehto. We hebben al veel van de multiplayer gezien en vandaag hebben we ook beelden van de singleplayer.

De beelden tonen dezelfde gameplay die spelers ook in de gesloten bèta hebben gezien. De game is een combinatie van een first person shooter en een RTS. Het is een erg interessant concept en onze Boyd legt in zijn bètacontrole uit wat hij daar nou van vond.

Vorig jaar zagen we al het een en andere van de game tijdens de Gamescom in Keulen en spraken we Marcus Lehto over V1 Interactive, de studio achter Disintegration.