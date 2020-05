Dirt 5 is mogelijk de eerste Xbox Series X game die 120fps draait

De gisteren onthulde Dirt 5 had een snelle onthulling, die je mogelijk gemist hebt. De game zou namelijk een modus hebben waardoor het 120fps kan draaien.

Met alle aankondigingen van de op Xbox Series X gefocuste Inside Xbox is het bijna onopgemerkt gebleven dat Dirt 5 meer frames per seconde zal draaien dan 60.

Na de eerste trailer van de game spraken enkele ontwikkelaars over de game en daar vertelde development director Robert Karp dat de game in 4K 60fps zal draaien, maar dat er ook een 120fps modus is. Mogelijk zal daarbij de resolutie wel lager liggen.

Dit is voor het eerst dat er bij een Xbox Series X game dergelijke ondersteuning is bevestigd, maar zal ongetwijfeld niet de laatste zijn.

Er is natuurlijk ook een kans dat hetzelfde bij de PlayStation 5 aangekondigd wordt, maar daarop moeten we dus nog even wachten.

Dirt 5 verschijnt in oktober voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. In 2021 komt de game ook naar Google Stadia.