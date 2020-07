Devolver Direct presentatie zal op 11 juli plaatsvinden

Devolver zal volgende week zaterdag een presentatie gaan houden waarin ze hun aankomende games gaan tonen.

Normaliter zou Devolver deze presentatie tijdens de E3 online knallen, maar het coronavirus zetten een streep door het event. Tijdens de eerdere presentaties stond de afgelopen jaren vooral humor hoog in het vaandel. Om je een idee te geven wat je te wachten staat, raden we je aan om de show van vorig jaar even te kijken.

Het event zal dit jaar dus op zaterdag 11 juli om 21:00 live gaan! Uiteraard zorgen we rond die tijd ervoor dat je hem hier ‘live’ kunt volgen.