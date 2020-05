Bungie heeft vandaag in een Twitterbericht bevestigd dat Destiny 2 op de next-gen consoles zal worden uitgebracht.

In het bericht worden er geen verdere details gegeven zoals een releasedatum, maar wel dat we binnenkort meer kunnen verwachten:

Destiny 2 will be on next-gen platforms! More details to come. pic.twitter.com/1ZZqGZjjjg

— Bungie (@Bungie) May 7, 2020