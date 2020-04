Death stranding jas van €1.750,- nu al uitverkocht.

Als je toevallig ergens €1.750,- hebt liggen had je de trotse eigenaar van een door Death Stranding geïnspireerde jas kunnen zijn.

De kleding en accessoire designers van Acronym hebben samengewerkt met Hideo Kojima en Yoji Shinkawa van Death Stranding om de oudste jassen van het bedrijf te transformeren naar de jas die Sam in het spel draagt. De aangepaste J1A-GT was kortstondig verkrijgbaar voor 1.750,- euro, maar is al na 2 dagen uitverkocht.

De samenwerking ontstond doordat Kojima en Errolson Hugh de medeoprichter van Acronym bevriend zijn. Hugh komt als personage voor in Death Stranding en je kunt zelfs producten van Acronym tegenkomen in het spel.

Volgens de website van de jas is deze ‘Timefall Proof’ wat een referentie is naar het fenomeen in de wereld van het spel. Ondanks dat er op de foto een “BB” in beeld is, hoort deze helaas niet bij het pakket. Verder heeft Death Stranding recentelijk een foto-modus op de PS4 gekregen die voorheen alleen was aangekondigd voor de pc versie die in Juni uitkomt.