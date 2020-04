Deadly Premonition 2 naar de Switch

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise heeft een korte trailer gekregen.

Los het moordmysterie op

Agent York is terug en het in dit nieuwe deel is er opnieuw een zaak die opgelost moet worden. In het kleine plaatse Le Carré in Boston is iemand vermoord. Je kunt vrij rondlopen of skateboarden in dit plaatsje om achter de geheimen te komen van deze moord. Deadly Premonition 2 is een proloog en vervolg op het eerste deel uit 2010.

De Nintendo Switch versie van Deadly Premonition: Origins verscheen in 2019. Het tweede deel verschijnt op 10 juli.