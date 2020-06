De nieuwe trailer van Deadly Premonition 2 is best een beetje heftig!

Het oh zo vredige Le Carré

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise verschijnt binnenkort op de Nintendo Switch. Er gebeuren vreemde dingen in het dorpje Le Carré. Niets blijkt minder waar, want de nieuwe video doet ons vermoeden alsof er niets aan de hand is. Of toch wel?

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise verschijnt op 10 juli voor de Nintendo Switch.