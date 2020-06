Dead Space-schrijver hint naar aankondiging PS5-game

Antony Johnston heeft schrijfwerk verricht veel velen games, onder andere de Dead Space-reeks, Shadow of Morder en Binary Domain. Op Twitter hint hij er sterk naar dat er morgenavond een nieuw project van hem aangekondigd wordt.

Volgens de Tweet is Johnston al twee jaar met een “groot videogame project bezig”. Daarnaast geeft hij aan dat mensen morgen zeker de onthulling van de PS5 moeten bekijken. Hij ging verder amper in op vragen van fans, behalve dat het gaat om een game waarin “het hoofdpersonage een hele slechte tijd doormaakt”.

Het is natuurlijk maar de vraag om wat voor game het zal gaan, een bestaande reeks of een gloednieuw IP. Morgen vanaf 22.00 uur zullen we het gaan zien bij het PS5-evenement.