De specificaties voor Microsoft Flight Simulator zijn bekendgemaakt

Ondanks dat de game al in alpha is, waren er nog geen echte specificaties bekendgemaakt. Microsoft heeft nu een mooi lijstje met zowel de minimale, aanbevolen en ideale hardware.

Ondanks het fotorealistische beeld wat de game heeft valt het best mee wat je minimaal nodig hebt. Met een videokaart van een paar jaar en een eenvoudige quadcore processor kun je al behoorlijk uit de voeten.

Voor de aanbevolen instellingen heb je al iets nieuwers nodig, maar ook dat valt mee. Voor ideaal heb je toch wel wat hedendaags nodig, Waar je behoorlijk de portemonnee voor moet trekken. In Microsoft Flight Simulator neem je de besturing over van een vliegtuig, je hebt de mogelijkheid om overal ter wereld te vliegen en als het goed is zijn alle (grote) vliegvelden beschikbaar.