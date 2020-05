De Season Pass van Assassin’s Creed Valhalla ontgrendelt een exclusieve Beowulf missie

We hebben misschien nog geen gameplay van Assassin’s Creed Valhalla om over te praten, maar we weten al wel iets over een bonus missie.

Vrij snel na de wat teleurstellende gameplay onthulling van Assassin’s Creed Valhalla zijn de pre-order pagina’s online gegaan bij de officiële winkel van Ubisoft.

De gebruikelijke edities zijn natuurlijk allemaal van de partij, waaronder de Gold en Ultimate edities – waar de Season Pass bij zit. Degene die de Season Pass vooruitbesteld, of een versie waar deze bij zit, ontgrendeld een bonus missie – waarschijnlijk tijdens de lancering. De Duitse Ubisoft winkel heeft zelfs verklapt wat deze missie zal zijn.

“Bevat de verhaal missie: The Legend of Beowulf. Ontdek de wrede waarheid achter de legende,” aldus de beschrijving. Merkwaardig genoeg staat er in de winkel van andere regio’s alleen dat er een bonus missie bij komt, zonder omschrijving.

Het is een beetje teleurstellend dat je in je buidel moet tasten voor de Season Pass om toegang te kunnen krijgen tot deze missie. Maar dat er exclusieve content zou zijn voor de Season Pass was natuurlijk te verwachten.

Een andere bonus van de Ultimate Edition is de Berserker Gear Pack, welke, waaronder andere dingen, een skin bevat voor je raaf.