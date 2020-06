De PS5 is compleet bedekt met symbolen

Een fan met haviksogen heeft recentelijk ontdekt dat de PS5 en de Dualsense controller volledig bedekt zijn met de unieke PlayStation symbolen.

De ontdekking is gedeeld op Resetera, waar een fan een verscheidenheid aan foto’s plaatste als bewijs. Hierop is te zien dat het vierkantje, cirkel, driehoekje en kruisje de buitenkant van de PS5 en de Dualsense bedekken.

Check hieronder de foto’s die de unieke buitenlaag benadrukken.



Je moet even goed kijken, maar de symbolen zitten dus overal op de PS5. Het is een ontzettend complex en waarschijnlijk onnodig detail. Maar afgezien van een aantal die bang zijn dat het de prijs omhoog doet schieten, zijn de meeste fans positief.

Deze ontdekking kwam na de onthulling van de PS5 van afgelopen week. Na een week uitgesteld te zijn, werd het evenement op 11 juni gehouden. Hier werden een reeks games getoond van zowel eerste als derde partij ontwikkelaars.

Onder de zwaargewichten zaten lang verwachte PlayStation-exclusieve titels als Horizon: Forbidden West en Spider-Man: Miles Morales. We zagen ook hoe Arkane Studios (bekend van de Dishonored serie) bezig is met een game genaamd Deathloop. In deze shooter teleporteer je van de ene stealth kill naar de andere. Daarnaast was er de nieuwste Ratchet and Clank: Rift Apart, welke toevallig ook gebruik maakt van een teleporteer-mechanisme.

Naast een een paar andere titels was er de hak-en-loot actie-RPG Godfall en een blijkbaar verbeterde en opgepoetste versie van GTA 5. Ondanks de geruchten bleef een aankondiging van een geremasterde versie van Bloodborne voor PS5 en pc uit. Hiervoor in de plaats was er echter wel een aankondiging van de remaster van Demon’s Souls.

Wat vinden jullie van deze bijzondere gedetailleerde verfraaiing? Laat het ons weten bij de reacties!