De PlayStation 5 zal variabele kloksnelheden hebben, wat betekent dit?

Mark Cerny, de systeemarchitect van de PlayStation 5, heeft aangegeven dat de PlayStation 5 variabele kloksnelheden zal hebben. Wat betekent dit?

In een gesprek met Digital Foundry heeft Mark het over variabele kloksnelheden van de GPU (de videokaart) en de CPU (processor). De kloksnelheid bepaald hoe snel een apparaat – in dit geval de PlayStation 5 – informatie verwerkt. Hoe hoger en efficiënter dit is, hoe meer data de console kan verwerken. Dit resulteert in niet alleen mooiere graphics, maar ook een betere performance. Bij de PlayStation 4 werd de kloksnelheid minder als de temperatuur van het apparaat hoger werd. Dit zal anders zijn bij de PlayStation 5; er is een aparte chip in gebouwd genaamde Power Control Unit, die kijkt naar hoeveel werk de grafische kaart en de processor verrichten.

Wat betekent dit precies? Dit zorgt ervoor dat de Playstation 5 altijd even goed blijft presteren, hoe warm en hoe zwaar hij het ook krijgt. Vraagt een spel om wat meer grafische kracht? Dan gaat er meer energie naar de videokaart. Moet de processor meer werk verrichten, dan gaat er meer naar de CPU. Op deze manier verbruikt de console niet onnodig veel energie én is hij efficiënt, wat erg belangrijk is bij kloksnelheden. Dit wordt gedaan met een technologie van AMD, die Smartshift heet. Hiermee wordt er op een slimme manier de energie verdeeld en de koeling van het apparaat geregeld. Immers, een hogere kloksnelheid betekent lang niet altijd dat het apparaat beter presteert. Een Amerikaanse muscle car hoeft ook niet altijd te winnen van een Japanse raceauto, ook al zit er meer paardenkracht onder de motorkap!

Dit is weer anders dan bij de Xbox Series X: hier draaien de GPU en CPU op een vaste waarde (3.8GHz en 1825MHz). Hierdoor komt deze console uit op meer Teraflops, de ruwe rekenkracht. Het lijkt er echter op dat de PlayStation 5 wat flexibeler is met zijn kracht en meer kan variëren. Ook heeft de GPU van de PlayStation 5 een veel hogere kloksnelheid: 2.23Ghz in vergelijking met de 1.82Ghz van de Xbox Series X, maar heeft juist weer een lagere CPU kloksnelheid (3.5 GHz versus 3.8Ghz) dan zijn concurrent. Mark geeft ten slotte aan dat het 18% verschil Teraflops veel kleiner zal zijn, omdat de PlayStation 5 hogere kloksnelheden heeft.

Om een lang en technisch verhaal kort te maken; de PlayStation 5 is flexibeler, de Xbox Series X is in ruwe kracht sterker. Gaat het veel verschil maken? Dat zullen we pas aan het einde van dit jaar weten, wanneer beide consoles op de markt verschijnen!