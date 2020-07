De nieuwe Playstation Now-games voor juli

Ook deze maand mogen Playstation Now-abonnees van een nieuwe selectie games genieten. Check snel welke drie toppers er zijn toegevoegd.

Als eerst mogen we onze hackerskills uit de kast trekken. Vanaf nu tot en met 5 oktober kunnen abonnees zich door de straten van San Fransisco wanen in Watch Dogs 2. Bekijk hieronder de gameplay video om een goed beeld te krijgen van deze bijzondere game.

Naast al dat hacken wil je natuurlijk wat actie zien. Geen probleem, want ook Street Fighter V ligt voor het oprapen. Er is geen limiet op de speeltijd van deze arcade klassieker. Check de launchtrailer hieronder, maar probeer ‘m vooral zelf een keer uit.

Heb je meer behoefte aan je buurman bespieden? Denk je dat hij wat duisters aan het doen is z’n huis? Een goede reden natuurlijk om eens op onderzoek uit te gaan! In Hello Neighbor ga je op onderzoek uit bij de buren. Stealth en horror zijn een uitstekende combinatie om je op het puntje van je stoel te krijgen. Check ‘m hier nog even, of download de game direct.