Nintendo laat ons kennismaken met de muzikanten achter het Animal Crossing lied.

Ingewikkeld om te spelen

Hoe vaak komt het niet voor dat een liedje van een game blijft hangen? Het bekende Animal Crossing deuntje valt daar zeker onder in mijn geval. Nintendo heeft een video geplaatst waarin de muzikanten eens in het zonnetje worden gezet. Wist jij bijvoorbeeld dat er een ukelele én gitaar in het liedje zat? Bekijk hieronder de beelden:

Hoeveel uur heb jij ondertussen in Animal Crossing zitten?