De Gulag heeft automatische wapens in Call of Duty: Warzone, niet iedereen is daar blij mee

De Gulag is nu een dodelijker plek geworden dan het al was, al is het niet echt een verbetering.

Wanneer je voor de eerste keer sterft in Warzone wordt je naar de Gulag gestuurd. In deze plek moet je het opnemen tegen een andere speler die ook gestorven is, win je dit gevecht? Dan krijg je een tweede kans om deel te nemen aan het slachtveld.

Wanneer het gevecht begint, krijgen jij en je tegenstander hetzelfde wapen, dit kan een pistool of een shotgun zijn.

Hierdoor worden spelers geforceerd om meteen actie te ondernemen en elkaar op te zoeken.

Maar dankzij de grote 1.21 update zijn er nu ook assault rifles en SMG’s toegevoegd.

Het is zeker goed dat er meer variatie komt qua wapens in de Gulag. Hoewel de gevechten in de Gulag nu anders gevochten worden.

Door het toe te voegen van deze wapens wordt namelijk ‘camping’ weer aangemoedigd.

Spelers rennen niet zo snel meer naar elkaar toe, maar wachten juist achterin hun spawn en mounten tegen de muur wachtend totdat hun tegenstander in hun zicht komt.

Er zijn al meerdere spelers die hebben gereageerd dat hun gevechten in de Gulag nu een camp standoff zijn en dat rushen haast niet gebeurd omdat dat meteen gestraft wordt.

Elk probleem zijn oplossing

Er is een argument ontstaan dat de Gulag nu hetzelfde aanvoelt als normale ontmoetingen tussen spelers.

Voor deze update was de Gulag een unieke ervaring dat de adrenaline laat stromen. Omdat je oog in oog komt te staan tegen een speler met exact dezelfde uitrusting als jij. Hierdoor moet je wat creatiever spelen wil je zien te overleven.

Dit camping probleem heeft ook weer wel een positief effect.

De flash en stun grenades zijn vrij effectief tegen deze spelers waardoor je als agressieve speler je snel kunt manoeuvreren.

Dit betekent echter niet dat deze niet tegen jou gebruikt kunnen worden, dit zorgt wel voor wat meer chaos tijdens het gevecht.

De meningen over deze update zijn verschillend, maar Infinity Ward kennende, zullen ze deze update na het introduceren niet snel verwijderen.

Wat zal Warzone nog allemaal voor ons in petto hebben? We zullen het jullie zeker laten weten als er iets nieuws is.