De gelekte informatie van The Last of Us: Part 2 komt van hackers

De recent gelekte spoilers van The Last of Us: Part 2 lijken het werk te zijn van hackers en niet van een gedupeerde medewerker.



Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat de gigantische lek van een ontevreden werknemer kwam die protesteerde tegen de werkomstandigheden. Echter, na gepraat te hebben met een aantal werknemers van Naughty Dog, lijkt Jason Schreier van Bloomberg te weten wat er gebeurt is.

Op Twitter meldt Schreier dat de informatie door hackers is gelekt die een kwetsbaar gedeelte in de beveiliging van de Naughty Dog servers hadden gevonden.

OK: After talking to two people with direct knowledge of how TLOU2 leaked as well as some Naughty Dog employees, I have a good idea of what happened. Short version: hackers found a security vulnerability in a patch for an older ND game and used it to get access to ND’s servers. — Jason Schreier (@jasonschreier) May 3, 2020

Sony bevestigde na een onderzoek dat de gelekte informatie noch van Naughty Dog kwam als van Sony Interactive Entertainment.

Naughty Dog heeft nog zijn eigen statement naar buiten gebracht op Twitter: “We weten dat de afgelopen dagen erg moeilijk zijn geweest voor jullie. Wij voelen hetzelfde. Het is teleurstellend om het uitbrengen en delen van beelden van de ontwikkeling mee te maken. Doe je best om spoilers te vermijden en we vragen je het niet te spoilen voor anderen. The last of Us: Part 2 zal snel in jullie handen zijn. Ongeacht wat je ziet of hoort, de uiteindelijke ervaring zal de moeite waard zijn.”

Sony bevestigde laatst de herziende release van The Last of Us: Part 2 nadat deze was uitgesteld tot onbepaalde tijd. Het langverwachte tweede deel zal 19 juni uitkomen op PlayStation 4.