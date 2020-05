De bunkers in Call of Duty Warzone

Call of Duty Warzone spelers hebben zich nu op een legale manier een weg in de bunkers verschaft. De inhoud daarvan is behoorlijk interessant.

Al vanaf de lancering van Warzone vragen spelers zich af waarom de bunkers zijn toegevoegd en waarom je response krijgt op het indrukken van de toetsen op de numpad bij de deur. Het werd nog vreemder toen er ‘Access Cards’ verschenen

Sinds de update van gisteren is het dus mogelijk om de bunkers te openen. De inhoud van deze bunkers zijn wellicht de moeite waard om toch op zoek te gaan naar een keycard, want ze zijn namelijk gevuld met loot!