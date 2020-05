Heel veel Nederlanders en Belgen zitten thuis dezer werken, om een niet nader te noemen virus niet verder te verspreiden. Als jij thuiszit, en je wil toch fit blijven, dan kan je gewoon gaan gamen! Dit zijn de 10 ‘workout’ games om je ondanks het thuiszitten toch fit te houden!

Wii Fit

We kennen deze game natuurlijk uit de tijd dat je zelfs je oma achter een console kon zetten. Maar in tijden dat de sportscholen dicht zijn, is dit toch een game die je in ‘shape’ houdt.

Just Dance

Just Dance is wel een game voor mensen met gevoel voor ritme, maar ook voor degene die ze niet op een podium of zelfs in de lokale discotheek durft te tonen. Sluit je anders lekker op in je kamer om aan je dansmoves te werken.

Arms

Een vechtgame waarin het juist de bedoeling is dat je jouw controller met je stoten meebeweegt. Je werkt niet alleen met brute kracht, maar ook je coördinatie wordt op de proef gesteld.

Beat Saber

Lightsabers zijn altijd cool om mee te werken, maar als je dat in combinatie met jouw favoriete muziek doet, wordt het natuurlijk alleen maar gaver. Zet hem op een zo’n hoog mogelijke niveau om jouw skills tot het uiterste te testen.

Wii Sports (Resort)

Als je Wii Fit niks vind, is Wii Sports (Resort) wellicht meer een game voor jouw. Immers blijft het bowlen in deze game toch geweldig? Of lekker een portje tafeltenissen?!

Creed

Boksen zonder de klappen daadwerkelijk op te vangen, is mogelijk in Creed. De game combineert scenes uit de film met heuse bokswedstrijden. Denk jij het in je te hebben om voor de glorie te gaan?

Ring Fit Adventure

Nintendo heeft sinds de Wii veel gamers aan het bewegen gekregen, was het niet door de eerder genoemde Wii Fit of Wii Sports (Resort) dan wel door het onlangs geïntroduceerde Ring Fit Adventure. De vraag naar de game is overigens in deze tijden zo hoog dat je echt mazzel moet hebben als een bedrijf ze nog op voorraad heeft.

Kinect Sports

Ook Microsoft zag een markt in games die je aanzette tot beweging en bracht met de Kinect (die camera die in eerste instantie in combinatie met de Xbox One verkocht werd) Kinect Sports. Mocht je hem nog bewaard hebben, kun je daar in ieder geval je energie kwijtraken.

Dr. Kawashima’s Brain Training

Je wordt er niet sportiever op maar met Dr. Kawashima’s Brain Training heb je wel een echte workout voor je hersenen. Bovendien biedt het je dagelijks uitdagingen om te voltooien, dus genoeg uitdaging voor de komende tijd.

1-2 Switch

1-2 Switch is ook zo’n typische game die je niet al te serieus moet nemen. Echter zitten er toch een aantal minigames in die toch voor een leuke workout zorgen!