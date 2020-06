De 10 tofste nieuwe games die op de PS5 komen

Afgelopen donderdag was de grote PS5 showcase en man man man, wat hebben wij genoten. Volgens mij is het voor het eerst in jaren dat ik weer eens daadwerkelijk geluiden van verbazing liet horen tijdens het kijken. Nou ja, we hebben de 10 tofste aankondigingen van nieuwe games op een rijtje gezet! Diot zijn de 10 tofste nieuwe games die op de PS5 zullen uitkomen, waarvan de meeste ook exclusief of tijdelijk exclusief zijn!

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac was met maar liefst 2 games een van de aanvoerders van de showcase en beide mogen ze er zijn! Ratchet & Clank: Rift Apart ziet er weer als vanouds uit. De heerlijk kleurrijke wereld met hier en daar gezellige grapjes is iets wat zowel jonge als oude gamers prima kan vermaken. Wij kijken er in ieder geval naar uit! Voor de trailer; klik op de link!

De geruchten hingen al een flinke tijd in de lucht en het was eigenlijk al bekend, maar dat maakt het niet minder tof! Demon’s Souls komt in een gloednieuwe versie gemaakt door niemand minder dan de mannen en vrouwen achter Bluepoint Games (Shadow of the Colossus) naar de PS5! Demon’s Souls is een PlayStation 5 exclusive.

Een nieuwe indie game waarin je een kat bent, dat is op zichzelf natuurlijk al fantastisch, maar de game speelt zich ook nog eens af in een futuristische wereld waar iedereen een robot is, behalve jij. Als kat mag je dingen doen die een kat doet, waarschijnlijk eigenwijs zijn en vooral veel slapen en ongedierte vangen. Dat laatste is slechts speculatie, maar wij zien het wel zitten om er mee aan de slag te gaan op de PS5!

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West is met afstand mijn persoonlijke favoriet! De game van de Amsterdamse studio is ziet er wederom fantastisch uit, met nieuwe mechanische dieren en wederom een fantastische wereld is het er eentje die bijna niet fout kan gaan!

Sackboy: A Big Adventure

Sackboy kennen we natuurlijk allemaal als een van de iconen van PlayStation, maar ook als de protagonist in Little Big Planet. Wat de reden precies is dat Media Molecule de naam Little Big Planet laten vallen weten we niet, maar de spotlight komt nu wel helemaal op Sackboy! Het is nu wel ineens duidelijk waarom Sackboy in de nieuwe ‘PlayStation Studio’s opening‘ zit’..

Hier zullen de meningen over verschillen, maar wij zien het wel zitten. Kena is een game die er lief uitziet, en je speelt een klein meisje die een stapel minions bij zich heeft. Ondertussen moet je waarschijnlijk de wereld redden van het kwaad en al dat soort standaard dingen. Toch ziet het er allemaal zeer aantrekkelijk uit, mij geeft het ook een beetje een Concrete Genie vibe en dat is alleen maar goed!

Resident Evil Village

Een nieuwe Resident Evil game is natuurlijk altijd goed, en Village, of VIII, net hoe je het wil noemen, zal daar geen uitzondering op zijn. De game komt een beetje over als een propere horrorfilm, maar dan eentje waarin je de protagonist zelf mag besturen. Zoals de makers het zelf noemen: Het dorp is net goed een personage als elk ander.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Let op, dit is een uitbreiding! Niet per se een volledige game! Het is bedoelt om je de verschillen tussen PS4 en PS5 te laten zien, met een beetje extra. Toch weerhoudt het ons niet ervan om enhousiast te worden. De eerste beelden die we zagen waarin de laadtijden een zodanige vooruitgang hebben geboekt en een graphische verbetering waar je u tegen zegt zijn eigenlijk altijd welkom!

Deathloop

We hadden Deathloop al eens eerder gezien en ook toen waren we er enthousiast over. De game van Arkane Studio’s (Dishonored) heeft hier een potentieel juweeltje neergezet. De game zal een tijdelijke exclusiviteit genieten op de PS5 en zal daarna gewoon overal verkrijgbaar zijn.

Oddworld: Soulstorm

De nieuwe game uit de reeks klassiekers van Oddworld is er eentje die 2d games in een nieuw daglicht zet. Het ziet er allemaal zodanig goed uit dat je bijna zou vergeten dat ‘gewoon’ een 2d platformer aan het spelen bent. Daarbij komt de hoogst onwaarschijnlijke held Abe natuurlijk een favoriet is van menig gamer. Ook Oddworld: Soulstorm zal tijdelijk alleen op PS5 en PC te spelen zijn.

Dat waren de 10 PS5 games waar wij het meest naar uitkijken, de volgens ons tofste uit de showcase van donderdag 11 juni. Er zijn zoveel toffee games aangekondigd dat we bijvoorbeeld Godfall, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction Allstars, Astro’s Playroom, Hitman 3, Ghostwire: Tokyo, Project Athia, Little Devil Inside, Bugsnax en Pragmata niet eens hebben meegenomen. En hebben we ze nog niet eens allemaal benoemd, voor alle aankondigingen kan je bij ons of bij PlayStation zelf terecht!

