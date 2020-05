Dark Souls-reeks ruim 27 miljoen keer verkocht

Het mag duidelijk zijn dat de Dark Souls-reeks populair is. Immers creëerde het een eigen subgenre dat bekend staat als de Soulsborne. Diens populariteit is overigens ook op te merken uit de verkoopcijfers.

Ontwikkelaar FromSoftware kondigde namelijk aan dat de reeks 27 miljoen keer over de toonbank gegaan is. Twee miljoen van die verkopen vonden plaats tussen nu en juni 2019. Tussen 2011 en 2016 werden er drie games in de Dark Souls-reeks uitgebracht, met Demons’ Souls uit 2009 als diens spirituele voorganger.

FromSoftware zat ondertussen echter niet stil. De afgelopen jaren zag men ook de release van Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice. Op het moment is de studio bezig met Elden Ring.